Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

19.06.2022 18:56
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 39 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 39 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "tutuklu veya hükümlünün kaçması, kasten yaralama ve dolandırıcılık" suçlarından toplam 39 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan O.K. (49), Gebze ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

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