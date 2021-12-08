Kocaeli'de haklarında arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda haklarında 13 yıla kadar hapis cezası kararı bulunan 20 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "cinsel taciz", "yaralama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kocaeli 'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 20 kişi operasyonla gözaltına alındı.

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