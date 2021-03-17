Kocaeli'de "haksız tahrik" indirimi uygulanan cinayet sanığına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatları ve katılan müdafisi salonda hazır bulundu.

Söz verilen katılan avukatları, katılan S.Ç'nin, sanığı uyuşturucuyla ilgili uyardığını, bu aşamadan sonra sanığın silah temin ederek atış talimi yaptığını, bu nedenle suçu tasarlayarak işlediği kanaatinde olduklarını belirterek, sanığın indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin kasten öldürmesinin söz konusu olmadığını, maktulü hedef almadığını ve ölümcül bölgelerine ateş etmediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanık Muharrem A. da olaydan bir gün önce silahla atış talimi yaptığını belirterek, merminin silahın ağzında kaldığının farkında olmadığını, maktulü korkutmak istediğini ancak silahının bir anda patladığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Heyet, sanığın, suçu "haksız tahrik" altında işlediği kanaatiyle 18 yıl hapisle cezalandırılmasına, yargılama aşamasında iyi hal göstermesinin lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 16 Aralık 2019'da çıkan tartışmada tabancayla vurulan Barış Çalım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Muharrem A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.