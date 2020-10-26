Kocaeli'de halk otobüsleriyle temizlik, maske ve mesafe koreografisi yapıldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, temizlik, maske ve mesafe kurallarına farkındalık oluşturmak için halk otobüslerini yan yana dizerek "TMM" kareografisi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tahir Büyükakın'ın başlattığı "TMM mı? (Temizlik, maske, mesafe)" çalışmasına, iştişak şirketlerden UlaşımPark da destek verdi.

UlaşımPark Plajyolu otobüs garajında 10 otobüs yan yana dizilerek "TMM" yazıldı. Otobüslerle yapılan "TMM" koreografisi drone ile de görüntülendi.