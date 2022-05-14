Kocaeli'de halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

14.05.2022 15:46
Kocaeli'de halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

D-100 kara yolu yan yol Yuvacık sapağı mevkisinde, S.A'nın kullandığı 41 AL 162 plakalı özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen İ.T. idaresindeki 41 NT 528 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle hafif ticari araçtaki salça ve turşular etrafa dağıldı.

Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.

Bu arada, araçların çarpışması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Başkentte halk otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Başkentte halk otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Başkentte halk otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Başkentte halk otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Halk Otobüsü, Başiskele, Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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