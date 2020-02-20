Kocaeli'de halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Kocaeli'de halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

7 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde halk otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'de halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde halk otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Kandıra Çakırcaali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra Kakırcaali Mahallesi yolu üzerinde İzmit istikametine giden O.S. idaresindeki 41 RS 004 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 41 BR 213 plakalı halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücü O.S. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobil sürücüsü O.S., uzun süren çalışma sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine telim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden O.S.'nin cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:07 Kaynak: İHA
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