Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de halk otobüsü kazaya karıştı: 3 yaralı
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Kocaeli'de halk otobüsü kazaya karıştı: 3 yaralı

15 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında halk otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında otobüs içindeki 3 yolcu yaralandı.

Kocaeli'de halk otobüsü kazaya karıştı: 3 yaralı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında halk otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında otobüs içindeki 3 yolcu yaralandı.


Kaza, sabah 07.30 sıralarında İzmit Yeni Mahalle mevki D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Oktay C. idaresindeki 34 PTR 25 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle mevkisindeki duraklardan aniden çıkan servis aracını görünce yavaşladı. Kamyonetin yavaşladığını geç fark eden Selahattin R. idaresindeki 39 AU 238 plakalı hafif ticari araç da duramayarak kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada arkadan gelen 41 F 1123 plakalı özel halk otobüsü ise hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında halk otobüsü içindeki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seka Devlet ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri haza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:11 Kaynak: İHA
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