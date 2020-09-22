Maske takmayan vatandaşlar kamerayla tespit ediliyor - Son Dakika

Maske takmayan vatandaşlar kamerayla tespit ediliyor

Kocaeli'de halk otobüslerinde yerleştirilen kameraları 24 saat kesintisiz olarak izlenildiği merkezde, otobüslerde maske ve sosyal mesafeyi ihlal eden yolcu ve sürücüler tespit edilerek haklarında ceza işlemi uygulanıyor.

Kocaeli'de halk otobüslerinde yerleştirilen kameraları 24 saat kesintisiz olarak izlenildiği merkezde, otobüslerde maske ve sosyal mesafeyi ihlal eden yolcu ve sürücüler tespit edilerek haklarında ceza işlemi uygulanıyor.

Kocaeli'de korona virüs önlemleri kapsamında başlatılan denetimler, halk otobüslerinde maskesiz ve sosyal mesafesiz yolculukların önüne geçiyor. Denetimler kapsamında otobüslerdeki güvenlik kameralarını 7/24 izleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Ulaşım Kontrol Merkezi, otobüslerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen kişiler anında tespit ediyor. İhlal gerçekleştirdiği belirlenen yolcu ve sürücüler Ulaşım Kontrol Merkezi'nin haber vermesiyle polis ekiplerine bildiriliyor. Özel halk otobüsü ve belediye otobüsü kullanan yolcular maske ve sosyal mesafe ihlali gerçekleştirdiğinde ceza işlemi uygulanıyor.

"KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE KAMERALAR VASITASIYLA CEZA UYGULUYORUZ"

Son teknolojik donatılarla kurulan merkezde Kocaeli Vali'liğinin aldığı kararlar doğrultusunda, ayakta yolcu kapasitesini aşan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden araçların ve sürücülerin tespitini yaptıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Ulaşım Kontrol Merkezi Şefi Cemal Gençdemir, "Burada toplum sağlığını tehdit eden virüsün bulaşı ve yayılım hızını en aza indirmek için toplu taşıma araçlarını an ve an kameralar vasıtasıyla yapmaktayız. Maskesini takmayan, maskesiz yolcu taşıyan araç sürücülerinin tespiti halinde araçlarda bulunan variptör cihazlarına mesaj göndererek takibini yapıyoruz. Kurallara uymayan sürücülere yasal işlem yapmaktayız. Toplu taşıma araçların içerisinde yaşanan ihlallerin önüne geçebilmek için 7-24 kontrol ve denetimlerimizi yapmaktayız" dedi.

"ŞOFÖRE MESAJ GÖNDEREREK ANLIK MÜDAHALEDE BULUNUYORUZ"

Korona virüs tedbirlerine uymayan kişilere ceza uygulandığını söyleyen Gençdemir, "Kocaeli Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda koltuk sayısı ayakta yolcu kapasitesinin 1/3 oranında yolcu taşınması gerekmektedir. Topluma taşıma yönetmeliğimiz kararları kapsamında talimatlara uymama maddesi gereğince ceza uyguluyoruz. Aynı zamanda araç içerisinde şoföre mesaj göndererek anlık müdehalede bulunuyoruz. Araç sürücülerine uyarı mesajı gittikten sonra bu uyarıyı dikkate alarak kurallara uymaları noktasında aksiyon alıyorlar" diye konuştu.

2 Bin 436 Araç 24 Saat Takip Ediliyor

Ulaşım kontrol merkezinde 18 kişilik ekiple 7/24 hizmet verdiklerini ifade eden Cemal Gençdemir, "Kocaeli genelinde 365 hat üzerinde 2 bin 100 Özel Halk Otobüsü,336 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle faaliyet gösteriyoruz. Bu araçların günlük takiplerini yapıyoruz. Güzergah ihlalleri, durak giriş çıkışlarının kontrolü mesafe kurallarının ihlali, ayakta yolcu kapasitelerinin aşılma durumunda anında ekibimizle birlikte müdehale ediyoruz. Araçların tespiti yapılıp mobil denetim ekiplerimizle emniyet birimlerine de bilgi vererek çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımız önlerindeki bilgisayardan tespit yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Maske takmayan vatandaşlar kamerayla tespit ediliyor

Halk Otobüsü, Koronavirüs, Kocaeli, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maske takmayan vatandaşlar kamerayla tespit ediliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Maskesiz yolcu ile şoför arasındaki kavgada kan aktı! O anlar kameraya anbean yansıdı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi         
16:08
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı         
16:06
Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı, araçlar birbirlerine girdi Dev gelgit dalgaları otoyola ulaştı, araçlar birbirlerine girdi         
15:43
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Duygu Çelikten'e annesinden acı veda Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Duygu Çelikten'e annesinden acı veda         
13:54
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 16:48:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maske takmayan vatandaşlar kamerayla tespit ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei