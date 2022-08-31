Olay, dün 23.30 sıralarında İzmit-Derince arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserin ardından otobüslere binen vatandaşlar arasında bilinmeyen bir kavga çıktı. Genç kız ile yaşlı bir kadın arasında çıkan tartışmaya, diğer yolcular da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Yolcuların tekme tokat kavga etmesi vatandaş kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otobüste tekme tokat birbirlerine girdiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.