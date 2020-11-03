Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama - Son Dakika

Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama

03.11.2020 09:52
Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama, System.String[]

İNŞAAT Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, 17 Ağustos depreminde Kocaeli'nde hasar gören bin 500'e yakın orta hasarlı binada tapu sahipleri yerine kiracıların yaşadığını belirterek, "Ev sahipleri buradan kira aldıkları için bu binaların yenilenmesini çok arzu etmiyorlar.

İNŞAAT Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, 17 Ağustos depreminde Kocaeli'nde hasar gören bin 500'e yakın orta hasarlı binada tapu sahipleri yerine kiracıların yaşadığını belirterek, "Ev sahipleri buradan kira aldıkları için bu binaların yenilenmesini çok arzu etmiyorlar. Bu da bizim önümüzde önemli bir problem. Yasal düzenlemelerle bu binaların özellikle kiraya verilmesinin önüne geçilmesi lazım" dedi.

İzmir'in Kocaeli'ye benzer bir coğrafi yapıya sahip olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, "Denize yakın olan bölgelerde genelde zemin dayanım sınıfı kötü olduğu için ve binalarımız 35-40 yıllık binalar olduğu için genelde yıkımlar bu bölgelerde gerçekleşti ve insanlar hayatını kaybetti. Biz böyle sahnelerin bir daha yaşanmasını ülkemizde istemiyoruz. 17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçti ama hala maalesef 28 binamız ağır hasarlı ve bu binaların 26'sında insanlarımız yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.

HASARLI BİNALARIN KİRAYA VERİLMESİNİN ENGELLENMESİ LAZIM Kocaeli'nde bin 500'e yakın da orta hasarlı bina olduğunu belirten Bulut, "Tescil edilmiş bin 500'e yakın bina orta hasarlı. Bu orta hasarlı binalar da şehrin en kıymetli yerlerinde. Hala bu binalarda insanlar yaşamaya devam ediyor. Tapu sahipleri değil, şehrin merkezi konumu olduğu için ağırlıklı olarak kiracılar oturuyor. Ev sahipleri de buradan kira ile alakalı maddi destek aldıkları için bu binaların yenilenmesini çok arzu etmiyorlar. Bu da bizim önümüzde önemli bir problem. Yasal düzenlemelerle bu binaların özellikle kiraya verilmesinin önüne geçilmesi lazım. Elektrik, su, doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinin bu binalara açıkçası verilmemesi gerekiyor. Bu eski binalara aynı zamanda doğal afet sigortasının yapılmaması gerekir. Çünkü insanlar bu binaları güvence altına aldıkları sürece maalesef bu binaları yenilemiyorlar" dedi.   'DAHA BÜYÜK KAYIPLARLA KARŞILAŞABİLİRİZ'Olası Marmara depreminde de Kocaeli'nde de İzmir'de yıkılan binalar gibi bir senaryo ile karşılaşılacağını ifade eden Bulut, "Olası bir Marmara depreminde Kocaeli'ndeki bin 500 tane orta hasarlı binayı düşündüğüm zaman açıkçası derin bir üzüntü hissediyorum. Üzülerek söyleyeyim, İzmir'de yıkılan binalar gibi bir senaryoyla çok büyük ihtimalle karşılaşacağız. Bu binalar 21 yıl önce zaten çok ciddi bir hasar aldıkları için daha doğrusu binalar yaralandıkları için 6 büyüklüğü üzerindeki bir depremde daha büyük kayıplarla karşılaşabiliriz" diye konuştu. 'RİSKLİ YAPI TESPİTİNİ YAPTIRSINLAR'  Bulut, vatandaşların nasıl bir zemine sahip bölgede yaşadıklarına bakmalarını isteyerek, şöyle konuştu:  "Kocaeli'nde zemin olarak riski bölgeleri zaten biliyoruz, buralara etütler de yapıldı. Bu haritalar ilçe belediyelerimizde de mevcut. Vatandaşlarımız, kendi binalarının bulundukları yerlere baksınlar. Zemin dayanımı kötü olan bir bölgede ise ve binaları 1999 depreminden önce inşa edildiyse ve özellikle 4 ve üzeri katlı bir yapıda oturuyorlarsa bu binaların kesinlikle riskli yapı tespitlerini yaptırsınlar. Büyük ihtimalle bu binalar depreme dayanıksız çıkacaktır. Bu binaları ya güçlendirsinler ya da yıkıp, yenilerini yaptırsınlar kendi can güvenlikleri için."

Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama
Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama
Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama
Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama
Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama
Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama
Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama
Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama

İnşaat Mühendisleri Odası, 17 Ağustos, Kocaeli, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama - Son Dakika


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