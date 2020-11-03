Kocaeli'de hasarlı binalar için ürkütücü açıklama - Son Dakika

İNŞAAT Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, 17 Ağustos depreminde Kocaeli'nde hasar gören bin 500'e yakın orta hasarlı binada tapu sahipleri yerine kiracıların yaşadığını belirterek, "Ev sahipleri buradan kira aldıkları için bu binaların yenilenmesini çok arzu etmiyorlar. Bu da bizim önümüzde önemli bir problem. Yasal düzenlemelerle bu binaların özellikle kiraya verilmesinin önüne geçilmesi lazım" dedi.

İzmir'in Kocaeli'ye benzer bir coğrafi yapıya sahip olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, "Denize yakın olan bölgelerde genelde zemin dayanım sınıfı kötü olduğu için ve binalarımız 35-40 yıllık binalar olduğu için genelde yıkımlar bu bölgelerde gerçekleşti ve insanlar hayatını kaybetti. Biz böyle sahnelerin bir daha yaşanmasını ülkemizde istemiyoruz. 17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçti ama hala maalesef 28 binamız ağır hasarlı ve bu binaların 26'sında insanlarımız yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.