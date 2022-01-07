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Kocaeli'de hasta nakil ambulans hizmetinden 45 bin kişi yararlandı - Son Dakika

Kocaeli'de hasta nakil ambulans hizmetinden 45 bin kişi yararlandı

07.01.2022 11:41
Kocaeli'de hasta nakil ambulans hizmetinden 45 bin kişi yararlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil ambulans hizmetinden, geçen yıl 45 bin kişi yararlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil ambulans hizmetinden, geçen yıl 45 bin kişi yararlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına, oradan da evlerine nakledilmelerini sağlayan Hasta Nakil Ambulans Hizmeti, 2021 yılında salgın kurallarına uygun olarak vatandaşlara hizmet verdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce sunulan "Hasta Nakil Ambulans Hizmeti" kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 24 saat önceden 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi'ni arıyor.

Komuta merkezindeki hemşireler tarafından değerlendirilen çağrılar ile yönlendirilen mavi ambulanslar, en kısa sürede adrese ulaşıyor.

22 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Hasta Nakil Ambulans Hizmetinden, 2021 yılında 45 bin kişi yararlandı.

Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma, Kocaeli genelinde yürütüldü.

Kocaeli il sınırları içerisinde ambulans hizmeti ücretsiz sunulurken, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor.

Bu doğrultuda yine 2021 yılında 1007 kişiye il dışı hasta nakil hizmeti verildi.

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Ambulans, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de hasta nakil ambulans hizmetinden 45 bin kişi yararlandı - Son Dakika
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