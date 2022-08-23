Kocaeli'de hasta ve engelli bireyler için medikal destek uygulaması başlatıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de hasta ve engelli bireyler için medikal destek uygulaması başlatıldı

23.08.2022 16:32
Kocaeli'de hasta ve engelli bireyler için medikal destek uygulaması başlatıldı

Kocaeli'de hasta ve engelli bireyler için medikal destek uygulaması hayata geçirildi.

Kocaeli'de hasta ve engelli bireyler için medikal destek uygulaması hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, ihtiyaç sahibi hasta ve engelli bireylerin sağlık kurulu raporlarında yer alan ya da hekim tarafından reçete edilen cihaz ve sarf malzemelerini medikal destek tanımlı "41 Kart" ile karşılayabilecek.

Medikal destek tanımlı 41 Kart, Kocaeli Ticaret Odasına bağlı 62 medikal firmasında geçerli olacak.

Ayrıca 2 bin 500 engelli ve hasta vatandaşa aylık 750 lira destek verilecek. Büyükşehir Belediyesince hali hazırda 1200 ağır engelli vatandaşa verilen aylık 400 liralık yardım ise bu aydan itibaren aylık 1000 liraya çıkarılacak. Ağır engelli kapsamında yer alan vatandaşlara aylık 1750 lira yardım yapılmış olacak.

"Toplamda tahminen yıllık 40-45 milyonluk bir bütçe yükü oluşacak"

İzmit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen uygulamanın lansmanında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin Türkiye'de "ilk" kez yapılacağını belirtti.

İnsanların hayatına dokunmanın belediyeciliğin önemli görevlerinden olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Bu projenin Türkiye'de başka uygulamalara öncülük etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Gölcük Engelliler Dernek Başkanı Hasan Bat da projenin diğer kentlere örnek olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Doğu Marmara Medikalciler Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Topbaş, medikal firma temsilcileri, engelli bireyler ile aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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