Kocaeli'de hasta yakınlarına refakatçi eğitimi programı başlatıldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında refakatçilere eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak hayatına devam eden, bakıma muhtaç olan hastalar ve hasta yakınları için yeni bir hizmet başlatıldı.

Yatalak ve bakıma muhtaç hastaların günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olan hasta refakatçilerine deneyimli eğitim hemşireleri tarafından "Hasta Refakatçi Eğitimi" verildi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim Biriminde görevli eğitim hemşirelerince hasta yakınlarına yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında bilgi verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan eğitimlerin randevulu sistem ile verileceği, refakatçi eğitimi almak isteyen hasta yakınlarının 153 numaralı çağrı merkezini aramalarının yeterli olacağı kaydedildi.