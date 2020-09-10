Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kabaoğlu Mahallesi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında dün pompalı tüfekle vurularak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Davut Mutlu'nun (49) katil zanlısı B.Ö (48) gözaltına alındı.

Kocaeli 'de hastane otoparkında bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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