Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de hastane otoparkında bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kabaoğlu Mahallesi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında dün pompalı tüfekle vurularak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Davut Mutlu'nun (49) katil zanlısı B.Ö (48) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 22:27 - Kaynak: AA
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