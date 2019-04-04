Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Hastane Yangını

Kocaeli'de Hastane Yangını

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, devlet hastanesinin onkolojinin bölümü binasının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'de Hastane Yangını, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, devlet hastanesinin onkolojinin bölümü binasının dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre. Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünün yangın merdivenin dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:16 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu Hastada Kızamık Virüsü Tespit Edildi, Yoğun Bakım Karantinaya Alındı Son Dakika! Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:43:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Hastane Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]