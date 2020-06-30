Kocaeli'de Hat 700 Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak iki yakayı birleştirecek - Son Dakika

Kocaeli'de Hat 700 Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak iki yakayı birleştirecek

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'nin güney yakasındaki Gölcük ilçesinden kuzey yakasındaki Gebze'ye Osmangazi Köprüsü kullanılarak hizmet verecek Hat 700 otobüsü yarın itibarıyla seferlerine başlayacak.

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'nin güney yakasındaki Gölcük ilçesinden kuzey yakasındaki Gebze'ye Osmangazi Köprüsü kullanılarak hizmet verecek Hat 700 otobüsü yarın itibarıyla seferlerine başlayacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, uzun süredir kentin gündeminde olan ve Kocaeli'nin bir yakasıyla diğer yakasını birbirine bağlaması planlanan Hat 700'de işlemler tamamlandı.

Gölcük otogar kalkışlı Yalova'nın Altınova ilçesi üzerinden Osmangazi Köprüsü'nü kullanacak Hat 700 seferleri, yarın itibarıyla başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'a ait Hat 700, sefer sırasında Karamürsel ilçesi Dereköy durağına kadar yolcu alabilecek.

Osmangazi Köprüsü'nü kullanacak Hat 700'ün seferi, Gebze ilçesi kent önünde son bulacak. Gebze ilçesi kent önünden kalkacak Hat 700 Osmangazi Köprüsü'ne kadar her duraktan yolcu alabilecek.

Gölcük, Karamürsel, Yalova Altınova ve Gebze güzergahında hizmet verecek Hat 700'de tam 25 lira, indirimli 20 lira, öğrenci 15 lira ve 7/24 kağıt bilet ise 25,75 lira olarak belirlendi.

Osmangazi Köprüsü, Kocaeli, Gölcük, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Hat 700 Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak iki yakayı birleştirecek - Son Dakika

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