Kocaeli'de 'Hayalet Konteyner' Operasyonu (2)
1 saat önce
4 TUTUKLAMAKocaeli'de, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen S.B. (30), Y.M. (35), D.T. (27) ve H.A. (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4 TUTUKLAMA
Kocaeli'de, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen S.B. (30), Y.M. (35), D.T. (27) ve H.A. (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.M.K. (21) ile T.Y. (22) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:34 Kaynak: DHA
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