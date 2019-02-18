Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 'Hayalet Konteyner' Operasyonu (2)

Kocaeli'de 'Hayalet Konteyner' Operasyonu (2)

1 saat önce

4 TUTUKLAMAKocaeli'de, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen S.B. (30), Y.M. (35), D.T. (27) ve H.A. (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de 'Hayalet Konteyner' Operasyonu (2), System.String[]
4 TUTUKLAMA

Kocaeli'de, internet sitesi üzerinden konteyner satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen S.B. (30), Y.M. (35), D.T. (27) ve H.A. (39), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.M.K. (21) ile T.Y. (22) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:34 Kaynak: DHA

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