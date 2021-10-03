Kocaeli'de hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kocaeli'de hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Musa Karabulak, toprağa verildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Musa Karabulak, toprağa verildi. Diliskelesi Mahallesi'nde yaşayan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 91 yaşındaki Karabulak için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Karabulak'ın naaşı, merkez mezarlığında toprağa verildi. Törene, Karabulak'ın yakınlarının yanı sıra Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yöneticileri ile diğer ilgililer katıldı.

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