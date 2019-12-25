Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası - Son Dakika
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Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 büyükbaş hayvan çalındı.

Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 büyükbaş hayvan çalındı.

Alınan bilgiye göre, Bağırganlı'da yaşayan Rıdvan Yalçın, sahibi olduğu 7 inekten 4'nün çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerinde ve çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, hırsız veya hırsızların yakalanması çalışma başlattı.

Hayvanları otlaması için bahçeye bıraktığını anlatan Yalçın, bir süre sonra geldiğinde 4 ineğin olmadığını gördüğünü ifade etti.

Yalçın, ineklerden 2'sini ORKÖY projesi kapsamında kredi desteğiyle aldığını belirterek, "Özellikle gebe olan 4 ineğimi çalmışlar. Hayvanlarımın bulunmasını istiyorum." dedi.

Rıdvan Yalçın, Jandarma, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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