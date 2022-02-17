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Kocaeli'de hayvan pazarı alanında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de hayvan pazarı alanında erkek cesedi bulundu

17.02.2022 15:56
Kocaeli'de hayvan pazarı alanında erkek cesedi bulundu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hayvan pazarı olarak kullanılan sahada A.Y.G.'nin (41) cesedi bulundu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hayvan pazarı olarak kullanılan sahada A.Y.G.'nin (41) cesedi bulundu. Yanında silah bulunan A.Y.G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bugün öğle saatlerinde, Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi üzerinde bulunan Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan pazarı olarak kullanılan sahada yerde yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi.  Kimliği A,.Y.G. olarak belirlenen kişinin başından vurulduğu görülürken, yanında da tabanca bulundu. A.Y.G.'nin başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından A.Y.G.'nin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Boş arazinin uzağında bulunan yoldan geçen bazı vatandaşlar, 2 gündür olay yerindeki cesedi gördüklerini, ancak poşet olduğunu düşündüklerini, bugün şüphelenerek yakınlaşınca erkek cesedini gördüklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'de hayvan pazarı alanında erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de hayvan pazarı alanında erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de hayvan pazarı alanında erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de hayvan pazarı alanında erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de hayvan pazarı alanında erkek cesedi bulundu
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hayvan pazarı alanında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de hayvan pazarı alanında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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