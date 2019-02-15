Kocaeli'de Hdp İl Eş Başkanı Tutuklandı
29 dakika önce
Kocaeli'de terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 9 kişiden aralarında HDP İl Eş Başkanının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Kocaeli
'de terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 9 kişiden aralarında HDP
İl Eş Başkanının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de terör örgütü propagandası ve sempatizanlığı yapanlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti düzenlenen operasyona Özel Harekat polisleri de katıldı. Gebze
, Darıca
ve İzmit
ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında HDP İl Eş Başkanı L.A.'nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konuldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HDP İl Eş Başkanı L.A., K.B., Z.T. ve S.O. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Z. isimli şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:58 Kaynak: İHA
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