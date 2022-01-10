Kocaeli'de HDP mitingi sonrası PKK lehine slogan atan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün HDP mitinginin ardından terör örgütü PKK lehine slogan atan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen mitingin ardından alanın dışına çıkan kalabalık grup içerisinden PKK terör örgütünü övücü mahiyette slogan atan S.N. yakalandı.
Benzer konularda kaydı olduğu belirlenen S.N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.N. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ayrıca, miting alanına girmek isteyen D.B'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında, 6,3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. D.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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