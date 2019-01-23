Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın diyafon sistemini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın diyafon sistemini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Osman Yılmaz Mahallesi 633 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda 8 diyafon tesisatının ve bir kombinin çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı U.A. (30) ve S.C'nin (23) yaptığını belirledi.



Ekipler, içerisinde şüphelilerin bulunduğu aracı Osmangazi Köprüsü'nde durdu.



Araçta yapılan aramada 32 diyafon ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.



Bursa ve Yalova'da da hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

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