Kocaeli'de Hırsızlık İddiası
39 dakika önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi ile 9 ayrı suçtan arandığı tespit edilen yanındaki ağabeyi tutuklandı.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi ile 9 ayrı suçtan arandığı tespit edilen yanındaki ağabeyi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden televizyon ve bir miktar para çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayı gerçekleştirdiğini belirledikleri Kadir K. ile 9 ayrı suçtan arandığı tespit edilen yanındaki ağabeyi Hakan K'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin arından, Gebze Adliyesi
'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:28 Kaynak: AA
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