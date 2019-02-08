Kocaeli'de Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinden malzeme çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde bir iş yerinden malzeme çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, sanayide karoser tamirciliği yapan ve iş yerini taşımak için çatısını söken Tolga Erol, sabah geldiğinde iş yerinden bazı malzemelerin çalındığını fark etti.
Erol, polis karakoluna giderek, iş yerinden yaklaşık 45 bin lira değerinde takım ve malzemelerinin çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Polis
ekipleri yaptıkları inceleme sonucu, çalınan malzemelerin ilçedeki bir hurdacıda olduğunu tespit ederek, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:23 Kaynak: AA
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