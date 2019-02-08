Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinden malzeme çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de Hırsızlık İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinden malzeme çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sanayide karoser tamirciliği yapan ve iş yerini taşımak için çatısını söken Tolga Erol, sabah geldiğinde iş yerinden bazı malzemelerin çalındığını fark etti.

Erol, polis karakoluna giderek, iş yerinden yaklaşık 45 bin lira değerinde takım ve malzemelerinin çalındığını belirterek, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucu, çalınan malzemelerin ilçedeki bir hurdacıda olduğunu tespit ederek, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:23 Kaynak: AA

Gölcük, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin

Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:56:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Hırsızlık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]