Kocaeli'de Hırsızlık İddiası

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir ortaokul inşaatından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir ortaokul inşaatından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, iş yeri, ev, kamu kurumları ve otomobil hırsızlığı ile ilgili artan şikayetler üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.



MOBESE ve iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.K. (35) ve H.K (48), yapımı süren bir ortaokulu inşaatından 70 adet musluk ve batarya çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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