Kocaeli'de hırsızlık iddiası

Banu K. ve Deniz K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda Banu K, Deniz K, Ahmet Y. ve Müslüm K'yi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince ilçede meydana gelen 4 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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