Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Gebze ilçesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.Ç. (36), Gebze ilçesinde yakalandı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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