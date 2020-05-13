Kocaeli'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Öte yandan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle 6300 lira, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten 784 lira ve küçük yaşta ehliyetsiz kamyonet kullanan N.Ö'ye ve araç ruhsat sahibi E.Ö'ye 5366 lira idari para cezaları kesildi.

Jandarmayı gören şüpheliler N.Ö. (17) ve M.Ö. (16) kamyoneti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı.

Çamçukur Mahallesi'nde bir evin bahçe çit tellerinin hurdacı tarafından çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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