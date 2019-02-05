Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Kocaeli'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Yenimahalle'de bir sitedeki 2 ayrı evden farklı tarihlerde 15 bin lira ziynet eşyası ile 3 bin 500 lira para çalınması üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

PTS ve MOBESE kayıtlarından şüphelileri tespit eden ekipler, şahısların Derince ilçesinde görülmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kırıkkale'den İstanbul'daki akrabalarını ziyarete giderken İzmit'te 2 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen F.K (28), H.A (25), G.S (22), H.A.A (23) ve Ç.K. (26) gözaltına alındı.

Haklarında hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, satıcı kılığında gittikleri ve içeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri evlere, kapıyı kart veya tokayla açarak girdikleri belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: AA

Yenimahalle, İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli'de İçme Suyuna Çöp Karışıyor Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü

Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:54:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]