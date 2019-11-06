Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı K.C'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda K.C, Osmangazi Mahallesi Secde Sokak'ta gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve kullandığı kiralık otomobilde yapılan aramalarda, tabanca ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

K.C'nin GBT sorgulamasında, 13 farklı suçtan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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