Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 ayrı yerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 3 iş yerinden ve iki açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan O.A. tutuklandı.
Kaynak: AA
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