Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

10.03.2022 17:57
Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 ayrı yerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 ayrı yerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 3 iş yerinden ve iki açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan O.A. tutuklandı.

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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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