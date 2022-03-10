Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 ayrı yerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 3 iş yerinden ve iki açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan O.A. tutuklandı.