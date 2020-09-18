Kocaeli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Y.B. ile Y.B'yi suçüstü yakaladı.

Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere, zanlılardan birinin 14, diğerinin ise 24 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.