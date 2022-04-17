Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı

17.04.2022 03:13
Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit ilçesinde 22 Ocak-10 Nisan tarihlerinde 7 iş yerinden hırsızlık olaylarında yaklaşık 300 bin lira değerinde telefon ve saat çalınması ile bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştığını tespit ettiği şüpheli M.G.B'yi İstanbul Başakşehir'de düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Son dakika haber | Kocaeli'de üç farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Son dakika haber | Kocaeli'de üç farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı 300 bin liralık saat ve telefon çaldı, İstanbul'da yakalandı 300 bin liralık saat ve telefon çaldı, İstanbul'da yakalandı

İstanbul, Kocaeli, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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