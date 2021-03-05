Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde ev ve iş yerinden 16 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda ekipler, şüpheliler S.K, Y.A. ve S.M'yi Kartepe ilçesinde yakaladı.

Benzer suçlardan S.K'nin 20, Y.A'nın 36, S.M'nin de 30 suç kaydı olduğu tespit edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.