Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de, araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Çayırova ilçesinde, bir aracın camı kırılarak iki çeyrek ve 15 gram altın ile cep telefonu ve ayrıca 4 aracın plakasının çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda ekipler, şüpheliler M.K. ve B.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.