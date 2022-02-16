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Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

16.02.2022 23:12
Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de, ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 10 Şubat'ta İzmit ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla E.Ş. ve M.A.Ö'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karamürsel ilçesinde de 7 Şubat'ta bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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