Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede iş yeri ve otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Zanlıların 10 bin liralık tablet ve cep telefonu çaldıkları öğrenildi.