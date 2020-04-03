Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Karamürsel ilçesinde iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karamürsel ilçesinde iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede iş yeri ve otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Zanlıların 10 bin liralık tablet ve cep telefonu çaldıkları öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:32 Kaynak: AA
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