Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift yakalandı.

Kocaeli'de hırsızlık zanlısı çift yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen çift yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Darıca'daki 3 evden 100 bin lira, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen F.T. ve karısı T.T. İstanbul'da gözaltına alındı. F.T'nin 11, T.T'nin 6 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, zanlılarla birlikte hareket eden E.B'nin, başka suçtan tutuklu olarak cezaevinde olduğu tespit edildi.

Kocaeli, Darıca, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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