Kocaeli'de hırsızlıktan aranırken çalıntı jeneratörle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve yol kontrolü sırasında çalıntı jeneratörle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Oluklu Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta bulunan E.P. (37) ve K.G'nin (23) Karamürsel polis bölgesinde 2 ayrı hırsızlık olayından arandığını tespit etti.

Ayrıca, araçta bulunan jeneratörün de Kızderbent Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.