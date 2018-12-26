Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Hükümlüler 100 Bin Fidan Dikecek

Kocaeli'de Hükümlüler 100 Bin Fidan Dikecek

1 saat önce

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında "Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun" projesi kapsamında, kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.

Kocaeli'de Hükümlüler 100 Bin Fidan Dikecek, System.String[]
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında "Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun" projesi kapsamında, kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.

Bir restoranda düzenlenen protokol töreninde konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, bugün çok hayırlı bir projeye imza attıklarını söyledi.

Projenin önemine değinen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz ceza kanunumuzda, kısa süreli yani 1 yıllık hapis yerine hakimimiz sanığın kamu yararına bir işte çalışmasına hükmedebilir. Yine adli para cezasını ödeyemeyen hükümlülerimizin para cezası yerine kamuda çalıştırılmasını infaz savcılığımız karara bağlayabilir. Hapis cezasının belli bir kısmını kapalı ceza infaz kurumunda infaz eden hükümlülerin, hakim kararıyla denetim serbestlik altına alınmasına karar verilebilir. Bu yıl, bu şekilde bize gönderilen hükümlülerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin emrine verilerek orada ağaçlandırma, park ve bahçelerin bakımı, çiçek dikimi, ekimi gibi hizmetlerde değerlendirilmesini planladık. Bir yıllık süreyle sabah 20 hükümlü, öğleden sonra 20 hükümlü olmak üzere toplam 40 hükümlümüz park ve bahçeler hizmetinde çalışacak, ağaçlandırma faaliyetlerine katılacak. Projenin diğer illere örnek olmasını umuyorum."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da belediye olarak toplumun her kesimine dokunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kocaeli'nin yeşil bir kent olduğunu vurgulayan Bayram, "Daha yeşil olsun, daha fazla ağaç olsun. Bunun gayreti içindeyiz. Bu çerçevede Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığımızla böyle bir proje gündeme geldi. Böyle bir projeye ortak olmaktan dolayı son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bayram ve Korkmaz protokolü imzalandı.

Proje kapsamında, kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlüler tarafından 100 bin fidan toprakla buluşturulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:53 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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