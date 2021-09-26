Kocaeli'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Kaynak yapıldığı sırada atık malzemelerin tutuşmasıyla başladığı belirlenen yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

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