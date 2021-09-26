Kocaeli'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde H.A.T'ye ait geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Kaynak yapıldığı sırada atık malzemelerin tutuşmasıyla başladığı belirlenen yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.
Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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