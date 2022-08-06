Eniştesi vurmuştu; 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Eniştesi vurmuştu; 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

06.08.2022 11:44
Eniştesi vurmuştu; 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

KOCAELİ'de, husumetli olduğu eniştesi tarafından yol ortasında bacağından vurulan Yavuz Özdemir (50), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'de, husumetli olduğu eniştesi tarafından yol ortasında bacağından vurulan Yavuz Özdemir (50), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 21 Temmuz'da Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Oğluyla birlikte caddede yürüyen Yavuz Özdemir, eniştesi Cemalettin Ağgül ve ablasıyla karşılaştı. Özdemir, aralarında husumet bulunan Ağgül ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Cemalettin Ağgül, tabancasını ateşleyerek Özdemir'i sol bacağından vurdu. Aşırı kan kaybeden Yavuz Özdemir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, bu sabah yaşamını yitirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Cemalettin Ağgül ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Bağdat, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eniştesi vurmuştu; 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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