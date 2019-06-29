Kocaeli'de huzur operasyonu
1 saat önce
Kocaeli'de gerçekleştirilen huzur operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişi ile 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:23 Kaynak: AA
'de gerçekleştirilen huzur operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişi ile 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelindeki uygulamaya 275 ekip, bin 12 personel ile 2 dedektör köpek katıldı.
75'i yabancı uyruklu 5 bin 29 kişinin kimlik bilgilerinin kontrol edildiği uygulama sırasında, hakkında kasten adam öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.
Operasyonda ayrıca Afganistan
uyruklu 14 düzensiz göçmen ve yasa dışı geçişleri organize ettiği ileri sürülen 1 kişi yakalandı.
Öte yandan, kontrolü yapılan 640 araçtan 46'sının sürücüsüne 37 bin 703 lira idari para cezası uygulandı, gümrük süre ihlalinden dolayı yabancı plakalı bir otomobil trafikten men edildi.
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