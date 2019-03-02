Kocaeli'de Huzur Uygulaması
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen geniş kapsamlı huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs yakalanırken, kurallara uymayan sürücülere 9 bin 463 TL para cezası kesildi.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde düzenlenen geniş kapsamlı huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs yakalanırken, kurallara uymayan sürücülere 9 bin 463 TL para cezası kesildi.
İzmit'te dün gece düzenlenen huzur operasyonunda aranması olan 8 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İzmit'te halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü
, Asayiş, Narkotik
, Tem,Trafik, Çevik Kuvvet ekiplerinin katıldığı geniş kapsamlı huzur uygulaması düzenlendi. Yollarda kurulan sabit kontrol noktaları ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda bin 517 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 8 şahıs yakalandı.
Uygulamalar kapsamında 187 aracı kontrol eden ekipler, kurallara uymayan sürücülere toplam 9 bin 463 TL para cezası uygulayarak 1 aracı da trafikten men etti. Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde de 26 iş yeri kontrol edilerek, eksik belgeleri olduğu belirlenen 2 iş yeri hakkında işlem yapıldı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:40 Kaynak: İHA
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