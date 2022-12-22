Kocaeli'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine suç duyurusu - Son Dakika
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Kocaeli'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine suç duyurusu

22.12.2022 16:17
Kocaeli'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine suç duyurusu

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Adliyesi önünde toplanan grup, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Grup adına açıklama yapan platform başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, öğretim görevlisinin, Hz. Muhammed'e ve tüm Müslümanlara hakaret ettiğini söyledi.

İslam'ın her zaman barışın, birlikteliğin ve kardeşliğin öncüsü olmuş son hak din olduğunu vurgulayan Akbulut, özgürlük kisvesi altında dinlerine dil uzatılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Akbulut, en temel insan haklarını dahi anlayamayan bu kişinin gençlere verebileceği hiçbir değer bulunmadığını savunarak, "İslam dinine hakaret eden, bizleri baskı ve tahakkümle bu hakaretlerine maruz bırakan failin başta Yıldız Teknik Üniversitesinden atılması, sonrasında işlediği bu suçlardan ötürü cezalandırılması için gerekli tüm hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine suç duyurusu - Son Dakika

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