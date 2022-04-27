Kocaeli'de içinde 20 kişinin bulunduğu otobüse tır çarptı - Son Dakika
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Kocaeli'de içinde 20 kişinin bulunduğu otobüse tır çarptı

27.04.2022 18:11
Kocaeli'de içinde 20 kişinin bulunduğu otobüse tır çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki tır, içinde 20 yolcunun bulunduğu otobüse arkadan çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki tır, içinde 20 yolcunun bulunduğu otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde bulunan tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, önünde seyreden C.T. idaresindeki 41 AS 004 plakalı otobüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste 20 yolcunun bulunduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Hasara sebep olan kaza sebebiyle araç kuyruğu oluştu. Otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de içinde 20 kişinin bulunduğu otobüse tır çarptı
Kocaeli'de içinde 20 kişinin bulunduğu otobüse tır çarptı
Kocaeli'de içinde 20 kişinin bulunduğu otobüse tır çarptı

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(VİDEO-GRAFİK) Kaza kara noktalarından 28'i daha güvenli hale getiriliyor (VİDEO-GRAFİK) Kaza kara noktalarından 28'i daha güvenli hale getiriliyor

TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de içinde 20 kişinin bulunduğu otobüse tır çarptı - Son Dakika


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