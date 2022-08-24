Ayakkabıya uyuşturucu koyup, taksiyle arkadaşına yollamış - Son Dakika
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Ayakkabıya uyuşturucu koyup, taksiyle arkadaşına yollamış

24.08.2022 11:39
Ayakkabıya uyuşturucu koyup, taksiyle arkadaşına yollamış

Kocaeli'de içine uyuşturucu madde koyduğu ayakkabıyı taksiyle arkadaşına yolladığı sırada yakayı ele veren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de içine uyuşturucu madde koyduğu ayakkabıyı taksiyle arkadaşına yolladığı sırada yakayı ele veren sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, alkolden uzak durmak için uyuşturucu madde kullandığını söyleyen sanık, satıcı olmadığını iddia ederek, "Uyuşturucu içtiğimi eşimden sakladığım için maddeyi ayakkabımın içinde saklamıştım. Arkadaşım H.T., benim ayakkabılarımı beğendiği için ona ayakkabılarımı taksiyle gönderdim. Kendim kullanmam amacıyla ayakkabıma uyuşturucu koymuştum ancak ayakkabıyı H.T.'ye yollayınca çıkarmayı unuttum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri E.A. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, evine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelinin evi didik didik arandı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 cam düzenek ele geçirildi. Ayrıca, E.A.'nın uyuşturucuyu ayakkabıya koyduğu, o ayakkabıyı da taksiyle arkadaşı H.T.'ye yolladığı tespit edildi. Ekipler, H.T.'yi ayakkabıyı aldığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.T. serbest bırakılırken, E.A. ise tutuklandı.

"Ayakkabılarımı beğendiği için ona gönderdim"

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan yargılanan sanık E.A.'nın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık E.A ve avukatı katıldı. Savunmasında, evinde ve ayakkabı da ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söyleyen E.A., "Uyuşturucu bana aittir ancak satmak için değil içmek amacıyla yanımda bulunduruyordum. Alkolden uzak durmak için 2 aydır uyuşturucu içmeye başlamıştım. Kesinlikle kimseye uyuşturucu satmadım. Uyuşturucu içtiğimi eşimden sakladığım için maddeyi ayakkabımın içinde saklamıştım. Arkadaşım H.T., benim ayakkabılarımı beğendiği için ona ayakkabılarımı gönderdim. Ayakkabılarımın fotoğraflarını çekerek H.T.'ye atmamın sebebi ayakkabıyı tanıması içindir. O gün uyuşturucu madde etkisinde olmam sebebiyle ayakkabıyı taksiyle yolladım. Kendim kullanmam amacıyla ayakkabıma uyuşturucu koymuştum ancak ayakkabıyı H.T.'ye yollayınca çıkarmayı unuttum. Uyuşturucuyu satma amacım yoktu. H.T.'nin bana IBAN üzerinden para göndermesinin sebebi kızımın doğumu içindi. H.T. ile aramızda geçen mesajlaşmalar uyuşturucuyla alakası yoktur. Ele geçirilen 2 cam düzeneği uyuşturucu kullanmam içindi" dedi.

"Ayakkabının içindeki maddeden de haberim yoktu

Uyuşturucu maddenin bulunduğu ayakkabıyı aldığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanan H.T. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Sanık ile 15 yıldır arkadaş olduklarını belirten H.T., "Buluştuğumuzda ayakkabısını çok beğendim. O da bana ayakkabıları taksiyle yolladı. Ben E.A.'dan uyuşturucu istemedim, ayakkabının içindeki maddeden de haberim yoktu. Ayakkabıyı alınca polis baskın düzenledi, benim olayla ilgili bir bilgim yoktur" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayakkabıya uyuşturucu koyup, taksiyle arkadaşına yollamış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayakkabıya uyuşturucu koyup, taksiyle arkadaşına yollamış - Son Dakika
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