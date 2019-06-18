Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de ihale çetesine operasyon: 33 gözaltı
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Kocaeli'de ihale çetesine operasyon: 33 gözaltı

1 saat önce

KOCAELİ'de, icra müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu ihalelerde usulsüzlük yaptıkları belirlenen 33 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli'de ihale çetesine operasyon: 33 gözaltı, System.String[]
KOCAELİ'de, icra müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu ihalelerde usulsüzlük yaptıkları belirlenen 33 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kocaeli icra müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, ihalelere katılım sağlayanlarla ihale öncesi irtibat kurarak ihaleye girmesini engelledikleri ya da ihalelere girmeme karşılığında ücret talep ettikleri tespit edilen çeteyi takibe aldı. Soruşturma kapsamında Kocaeli'de 28, İstanbul'da 4 ve Balıkesir'de 1 kişi olmak üzere olmak üzere 33 şüphelinin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi. 33 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dokümanlara el konuldu.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:56 Kaynak: DHA
Kocaeli, Güncel
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