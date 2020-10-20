Kocaeli'de ihaleye fesat karıştıranlara operasyon - Son Dakika

Kocaeli'de ihaleye fesat karıştıranlara operasyon

20.10.2020 13:46
Kocaeli'de ihaleye fesat karıştıranlara operasyon, System.String[]

Kocaeli'de yemek ihalelerine fesat karıştırıldığı iddia edilen 50 kişinin yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kocaeli'de yemek ihalelerine fesat karıştırıldığı iddia edilen 50 kişinin yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de yemek ihalelerine fesat karıştıran bir şebekeye yönelik polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 50 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyet müdürlüğüne götürüldüğü ve operasyonun devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Operasyon, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de ihaleye fesat karıştıranlara operasyon - Son Dakika

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